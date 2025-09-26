Путешествия
Россиянке предложили стать моделью и заставили работать в мошенническом кол-центре

Посол Томихин: Россиянку вывезли обманным путем в Мьянму для работы в кол-центре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Неизвестные вывезли гражданку РФ обманным путем из Таиланда в город Мьявади в Мьянме, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом ТАСС заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Он указал, что россиянке пообещали работу моделью — соответствующее предложение она получила в Telegram и приняла решение ехать. «К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний ее телефонный разговор с матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — рассказал посол.

Томихин подчеркнул, что в настоящее время посольством принимается комплекс мер для спасения девушки.

Ранее российскую путешественницу не пустили в Таиланд и оставили ночевать в «обезьяннике» из-за нехватки денег. Девушку принудительно поместили в гостиницу аэропорта, которая напомнила ей тюрьму: в комнате стояли двухъярусные кровати с грязным бельем.

