Россиянке предложили стать моделью и заставили работать в мошенническом кол-центре

Посол Томихин: Россиянку вывезли обманным путем в Мьянму для работы в кол-центре

Неизвестные вывезли гражданку РФ обманным путем из Таиланда в город Мьявади в Мьянме, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом ТАСС заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Он указал, что россиянке пообещали работу моделью — соответствующее предложение она получила в Telegram и приняла решение ехать. «К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний ее телефонный разговор с матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — рассказал посол.

Томихин подчеркнул, что в настоящее время посольством принимается комплекс мер для спасения девушки.

