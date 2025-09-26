Российские бойцы два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ. Что они рассказали?

Бойцы ВС РФ два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ

Бойцы специальной военной операции почти два месяца прятались под танком от непрерывных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военкор Владимир Романов опубликовал видео с исхудавшими военными, на котором они рассказали свою историю.

Изможденный, черный от копоти участник спецоперации поделился, что украинские войска 59 дней непрерывно били по российских военным. «Так ты это... из Мозамбика, что ли, переехал?» — поиронизировал автор видео, указывая на темную кожу бойца.

У другого бойца спросил, как им удалось продержаться все это время. «Кидают иногда», — ответил он, махнув в сторону неба. Вероятно, он имел в виду помощь российских операторов дронов, которые сбрасывали провизию и воду.

Другой военный почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком

В мае стало известно, что штурмовик из Махачкалы с позывным Казбек 20 дней прятался от наемников из Франции. Telegram-канал Mash Gor писал, что группа военного из 30 штурмовиков в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только Казбеку. Сначала мужчина прятался вместе с другим бойцом, но на 10-й день тот получил смертельное ранение.

Боец рассказал, что противник не давал выйти и не подпускал подмогу, бойцу приходилось выкручиваться. «Уже десятый день, дождь в бутылку собираю», — говорил он на видео. Чтобы выбраться и получить шанс на спасение, Казбек ждал подходящую погоду. Когда опустился туман, он решил действовать.

«Он выбрался сам, выбрался ближе к нашим, наткнулся на блиндаж уже с нашими ребятами, и они уже ему помогли добраться до нулевой позиции», — поделилась потом его жена.

Российский штурмовик полчаса провел под водой и выжил под обстрелом ВСУ

Военнослужащий с позывным Линза попал под обстрел Вооруженных сил Украины во время форсирования реки в Днепропетровской области. Чтобы выжить, он спрятался под воду

«Командир поставил задачу пересечь реку [в районе населенного пункта Новопетровское] и поинтересовался, кто умеет плавать (...) Мне пришлось идти первым», — поделился военнослужащий. Когда по штурмовикам начал работать вражеский миномет, Линза лег в воду, сломал камыш и при помощи трубки дышал. Боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни. На другой берег военного перебросили сослуживцы.