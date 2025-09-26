ВС РФ захватили модуль управления американской ПТУР BGM-71 TOW в Сумской области

Офицер группировки войск «Север» с позывным Фанат сообщил РИА Новости, что бойцы группировки в Сумской области захватили как трофей боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW, на котором присутствуют маркировки военно-морских сил США и главного агентства НАТО по поддержке и закупкам.

«Бойцы группировки войск "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, затрофеили боеготовый модуль системы управления огнем американского ПТРК BGM-71 TOW», — говорится в сообщении.

По словам военного, модуль является механизмом горизонтальной наводки, оснащенным креплением для ПТУР и джойстиком для управления.

Военнослужащий подчеркнул, что по маркировке на трофее, включая штрих-код, серийный номер и надпись USN Property, эта система принадлежит военно-морским силам США и была передана Киеву непосредственно со складов Пентагона. Кроме того, на модуле присутствует маркировка NAMSA — главного агентства НАТО по поддержке и закупкам.

Ранее сообщалось, что за 2025 год российские войска освободили более 4700 квадратных километров территории в ходе проведения специальной военной операции.