Российские войска уничтожили большую часть окруженных у границы бойцов ВСУ

ВС России уничтожили более половины окруженных бойцов ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили более половины бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Отмечается, что в окружении остаются военнослужащие из 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад украинских войск.

«С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении», — рассказал собеседник агентства.

21 сентября стало известно, что российские военные заблокировали подразделения двух бригад ВСУ в лесах у Синельниково. Всего в окружение попало до роты солдат.

Впоследствии украинские войска пытались деблокировать окруженные подразделения, однако им не удалось этого сделать. В результате подразделения ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить.