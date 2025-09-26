Сексолог оценила тренд на отказ от мастурбации на месяц

В сети еще несколько лет назад появился тренд на отказ от мастурбации и просмотра порно на один месяц осенью. Психолог и сексолог Карина Брум в беседе с изданием Metropoles оценила эту практику.

По словам Брум, польза воздержания в настоящее время учеными не доказана. Специалистка добавила, что просмотр порно может быть даже полезен в качестве одной из сексуальных практик. Проблема возникает только в том случае, если мастурбация и потребление контента для взрослых приводит к зависимости, подчеркнула сексолог.

Она также заверила, что если отказаться от мастурбации на несколько дней, у человека не возникнет физических и психологических проблем. Однако исключением являются подростки, отметила специалистка. У них могут появиться поллюции, даже если они не прикасаются к своему телу.

