Сотрудницу Артемия Лебедева сбил поезд

Дизайнер Лебедев заявил, что 21-летнюю сотрудницу его студии сбил поезд в Истре
Мария Большакова
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21-летнюю сотрудницу его студии Софью Федоренкову сбил поезд. Об этом он сообщил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что около станции Истра в Подмосковье поезд насмерть сбил девушку. «Это очень грустная история, очень личная история. Потому что речь идет о нашей прекрасной коллеге Софье Федоренковой, которой был всего 21 год, которая работала руководителем проектов у нас в студии. Подавала огромные надежды, была не по годам умна», — сказал дизайнер.

Блогер назвал произошедшее чудовищной трагедией. Он также заявил, что это происшествие лишний раз напоминает, что железная дорога — это источник огромной опасности. Лебедев призвал россиян быть внимательными, когда они переходят железнодорожные пути.

Ранее дизайнер рассказал, что его отказался вести таксист из-за личной неприязни. По словам Лебедева, водитель также обматерил его.

    Все новости