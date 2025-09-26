Сотрудницу Артемия Лебедева сбил поезд

Дизайнер Лебедев заявил, что 21-летнюю сотрудницу его студии сбил поезд в Истре

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21-летнюю сотрудницу его студии Софью Федоренкову сбил поезд. Об этом он сообщил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что около станции Истра в Подмосковье поезд насмерть сбил девушку. «Это очень грустная история, очень личная история. Потому что речь идет о нашей прекрасной коллеге Софье Федоренковой, которой был всего 21 год, которая работала руководителем проектов у нас в студии. Подавала огромные надежды, была не по годам умна», — сказал дизайнер.

Блогер назвал произошедшее чудовищной трагедией. Он также заявил, что это происшествие лишний раз напоминает, что железная дорога — это источник огромной опасности. Лебедев призвал россиян быть внимательными, когда они переходят железнодорожные пути.

