Стало известно об уличенном в демонстрации нацистской символики депутате Госдумы

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Прокуратура подтвердила демонстрацию депутатом Госдумы Ниной Останиной нацистской символики. Об этом стало известно из публикации генерального директора православного телеканала «Спас», журналиста Бориса Корчевникова в Telegram.

Как заявил Корчевников, речь идет о скандале, связанном с созданном при участии «Спаса» фильме о Мавзолее вождя Владимира Ленина. Лента не понравилась депутату Останиной, и та обвинила авторов картины в реабилитации нацизма и разместила в своем канале измененный логотип канала «Спас», в котором буквы «С» были заменены на руны «зиг», которые также использовались в символике подразделений «СС» в Третьем Рейхе. Чтобы уличить депутата в оскорблении чувств верующих и демонстрации нацистской символики, сотрудники канала обратились в прокуратуру.

«Мы получили положительный ответ из прокуратуры: факты публичного демонстрирования нацистской символики установлены», — сообщил Корчевников. Он добавил, что эти документы отправят в Генпрокуратуру, чтобы надзорный орган ограничил доступ к материалам на странице Останиной. Также журналист сообщил, что результаты проверки прокуратуры направлены в филиал Центра по борьбе с экстремизмом.

