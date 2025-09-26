Стало известно об уличенном в демонстрации нацистской символики депутате Госдумы

Прокуратура подтвердила демонстрацию депутатом ГД Останиной нацистской символики

Прокуратура подтвердила демонстрацию депутатом Госдумы Ниной Останиной нацистской символики. Об этом стало известно из публикации генерального директора православного телеканала «Спас», журналиста Бориса Корчевникова в Telegram.

Как заявил Корчевников, речь идет о скандале, связанном с созданном при участии «Спаса» фильме о Мавзолее вождя Владимира Ленина. Лента не понравилась депутату Останиной, и та обвинила авторов картины в реабилитации нацизма и разместила в своем канале измененный логотип канала «Спас», в котором буквы «С» были заменены на руны «зиг», которые также использовались в символике подразделений «СС» в Третьем Рейхе. Чтобы уличить депутата в оскорблении чувств верующих и демонстрации нацистской символики, сотрудники канала обратились в прокуратуру.

«Мы получили положительный ответ из прокуратуры: факты публичного демонстрирования нацистской символики установлены», — сообщил Корчевников. Он добавил, что эти документы отправят в Генпрокуратуру, чтобы надзорный орган ограничил доступ к материалам на странице Останиной. Также журналист сообщил, что результаты проверки прокуратуры направлены в филиал Центра по борьбе с экстремизмом.

