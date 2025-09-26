Стала известна неожиданная причина множества инфарктов

JACC: Расслаивания коронарных артерий и анемия часто вызывают инфаркты у женщин

Новое исследование клиники Мэйо (США) показало: у женщин младше 65 лет почти половина инфарктов связана не с классической закупоркой артерий, а с другими механизмами. Результаты работы опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Ученые проанализировали 1474 случая инфаркта в Миннесоте за 2003–2018 годы. У мужчин 75 процентов инфарктов были вызваны атеротромбозом — образованием сгустков крови в закупоренных сосудах. У женщин же эта причина встречалась лишь в 47 процентах случаев. В остальных диагностировали спонтанные расслаивания коронарных артерий (SCAD), эмболии или стрессовые факторы, такие как анемия.

Особенно часто врачи ошибочно приписывали такие случаи у женщин тромбозу, что могло приводить к неверной тактике лечения. Кардиологи подчеркивают: распознавание альтернативных причин инфаркта критически важно для профилактики повторных случаев. Авторы призывают повышать осведомленность как медиков, так и пациентов, ведь понимание истинной причины инфаркта напрямую влияет на исход болезни.

