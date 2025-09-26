Россия
15:37, 26 сентября 2025Россия

Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

Гострудинспекция Нижегородской области расследует смерть пожарного на конкурсе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижегородской области проводится расследование по факту смерти пожарного на профессиональном конкурсе. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция на своем сайте.

Как стало известно, при прохождении одного из этапов соревнований «Лесопожарный биатлон — 2025» упал в обморок начальник пожарно-химической станции Краснобаковской ЛПС 2-го типа. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Причина смерти пожарного пока не известна.

Ранее сообщалось о смерти спасателя на вызове в детском саду Владикавказа. Мужчина приехал в учреждение, чтобы снять с дерева кошку, однако сорвался с высоты, в результате получив несовместимые с жизнью травмы.

