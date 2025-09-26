Наука и техника
14:02, 26 сентября 2025

Татуировки неожиданно связали с более низким риском опасного заболевания

JNCI: Люди с большим количеством татуировок имеют низкий риск развития меланомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Lenzi / Unsplash

Ученые из Университета Юты обнаружили неожиданный феномен: люди с большим количеством татуировок реже сталкиваются с меланомой — самой агрессивной формой рака кожи. Исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

В масштабной работе проанализировали данные более 7 тысяч человек, включая 1 167 пациентов с меланомой. Оказалось, что у тех, кто сделал четыре и более сеанса татуировки или имел три и более крупных рисунков, риск развития меланомы был снижен почти вдвое по сравнению с людьми без татуировок. Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто сделал первую татуировку до 20 лет.

Авторы подчеркивают, что механизм пока остается неясным. Вероятно, дело может быть в особенностях иммунного ответа или различиях в поведении на солнце у любителей татуировок. Ученые призывают к осторожности: говорить о прямой защитной роли татуировок пока рано, необходимы новые исследования, чтобы подтвердить и объяснить этот парадоксальный результат.

Ранее ученые выяснили, что даже обычная ходьба без высокой интенсивности заметно снижает риск рака.

