Сенатор Пушков напомнил НАТО, что лучше сначала подумать, а потом говорить

Прежде чем делать громкие заявления, лучше сначала подумать. Этим советом передумавшему сбивать российские самолеты генсеку НАТО Марку Рютте ответил член Совета Федерации Алексей Пушков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам сенатора, истина, о которой он напомнил, является банальной, однако «завязшие по уши» в конфликте на Украине страны НАТО не следуют ей.

«Во многих западных столицах (...) давно уже придерживаются обратной, очень опасной логики», — подытожил Пушков. Из слов политика следует, что Запад сначала делает заявление и лишь потом рассуждает о последствиях.

Ранее Рютте заявил, что самым безопасным решением было бы вывести самолеты из воздушного пространства НАТО, однако, если они будут угрожать инфраструктуре и гражданским лицам, то военные имеют полномочия при необходимости уничтожить их. Изначально Рютте был более категоричен в заявлениях.