Мир
07:41, 26 сентября 2025Мир

Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

Президент США Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Решение начало действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией американской столицы официально управляет Конгресс.

Согласно сведениям американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие. Всего в США смертная казнь разрешена в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

Ранее сообщалось, что Трамп будет добиваться введения смертной казни в столице. Он настаивал на расширении федерального контроля над округом Колумбия и уже обсудил вопрос с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном.

    Все новости