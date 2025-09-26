Президент США Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Решение начало действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией американской столицы официально управляет Конгресс.

Согласно сведениям американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие. Всего в США смертная казнь разрешена в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

Ранее сообщалось, что Трамп будет добиваться введения смертной казни в столице. Он настаивал на расширении федерального контроля над округом Колумбия и уже обсудил вопрос с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном.