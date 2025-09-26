Мир
08:28, 26 сентября 2025

Трамп прокомментировал созванное главой Пентагона экстренное совещание

Трамп заявил, что не считает встречу главы Пентагона с генералами необычной
Виктория Кондратьева
Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает встречу главы Пентагона Пита Хегсета с генералами и адмиралами Вооруженных сил Соединенных Штатов необычной. Его слова приводит The Hill.

«Что в этом такого? Вы ведете себя так, будто это плохо, но разве не здорово, что люди со всего мира приедут сюда, чтобы встретиться?» — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание. По данным источников, встреча состоится на базе американского Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, 30 сентября.

Приказ Хегсета в США назвали «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу». «Так обычно не делают. Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — сказал собеседник газеты The Washington Post.

