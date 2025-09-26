Экономика
17:09, 26 сентября 2025Экономика

ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Центробанк приостанавливает подобные операции еще на шесть месяцев.

Эти меры были введены 1 апреля 2022 года и с тех пор продлевались. Прошлое решение Банка Росси касалось периода с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. «Решение принято для поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Россияне и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему в течение месяца могут переводить на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте. Через системы денежных переводов лимиты сохраняются на уровне не более 10 тысяч долларов в месяц или эквивалентной суммы.

