У мужчины похитили сердце

Балийская больница назвала ложным обвинение в краже сердца австралийца
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Балийская больница профессора Нгоера ответила на претензии семьи умершего туриста из Австралии и опровергла обвинения в свой адрес. Об этом сообщает The Guardian.

23-летнего Байрона Хэддоу нашли без признаков жизни в бассейне на острове Бали в мае. Когда тело отправили в Австралию и квинслендский коронер провел повторную экспертизу, мать Хэддоу узнала, что у мужчины вырезали сердце. Она обвинила в произошедшем индонезийских судмедэкспертов.

После этого директор медицинской службы больницы И Маде Дармаджая заявил, что сердце австралийца не похитили. «Подчеркиваю от имени больницы, что слухи о краже органов ложны», — сказал представитель больницы, объяснив, что судмедэкспертиза проводилась по запросу полиции.

Сердце австралийца было возвращено отдельно от тела через два месяца после смерти, причем больница потребовала дополнительно 700 австралийских долларов (около 39 тысяч рублей) за репатриацию органа. Юрист семьи Ни Лух Ари Ратна Сукасари сообщила, что ДНК-тест должен подтвердить принадлежность сердца, поскольку существует вероятность подмены.

Родители погибшего требуют независимого полицейского расследования, называя обращение с телом сына негуманным. Первоначальное вскрытие на Бали показало, что смерть наступила от сочетания алкоголя и антидепрессанта. Однако мать Байрона подозревает, что причиной могло стать убийство.

Ранее вдова из США отдала ученым тело мужа и узнала, что его взорвали на военном полигоне. «Мне сказали, что моего мужа использовали в качестве манекена для краш-тестов при моделировании взрыва», — рассказала она.

