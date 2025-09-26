Умер актер Николай Калинин

Актер «Исаева» и «Учителя в законе» Николай Калинин ушел из жизни в 79 лет

Звезда сериалов «Исаев» и «Учитель в законе» Николай Калинин ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом говорится в публикации сообщества Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского во «ВКонтакте».

«Из Москвы пришли печальные известия: ушел из жизни талантливый артист Николай Григорьевич Калинин», — сообщили в театре.

Причины случившегося не уточняются. Помимо ролей в сериалах и на сцене, Калинин известен по ролям в фильме «Русских характер», адаптациях сказок «Старик Хоттабыч» и «Белоснежка». Одной из последних работ Калинина стал спектакль «Везунчики».

Ранее стало известно, что заслуженный артист Кубани и звезда «Морского патруля» Георгий Хадышьян ушел из жизни в возрасте 65 лет.