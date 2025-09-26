Устроивший взрыв на почте россиянин рассказал об увлечении Леонардо да Винчи и БПЛА

Дело о теракте завели на пенсионера, устроившего взрыв на почте в Петербурге

Уголовное дело о теракте возбудили следователи в отношении 62-летнего изобретателя по имени Газинур, который устроил взрыв на почте в Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об его аресте. На допросе пенсионер рассказал, что увлекается учением Леонардо да Винчи и мечтал модернизировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он постоянно что-то экспериментировал и изобретал с «бомбочками» в своей комнате в коммунальной квартире, параллельно работая токарем на местном заводе. Потом он решил вернуться на родину в Татарстан и отнес порядка 20 посылок с имуществом на почту - инструменты, поделки, материалы.

Среди них была коробка с собранным в комнате устройством, из которого Газинур планировал сделать антидроновое оружие. В ней были картонные пыжи из хлопушки, электроспички, позволяющие зажечь пиротехнику без использования открытого пламени, часть гильзы без капсюля и петарды. Именно она сдетонировала 24 сентября.

Инцидент произошел в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны. Девять человек были эвакуированы из здания. В результате ЧП пострадавших нет. Первоначально пенсионер заявлял, что его могли втемную использовать телефонные мошенники