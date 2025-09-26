Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:01, 26 сентября 2025Силовые структуры

Устроивший взрыв на почте россиянин рассказал об увлечении Леонардо да Винчи и БПЛА

Дело о теракте завели на пенсионера, устроившего взрыв на почте в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Уголовное дело о теракте возбудили следователи в отношении 62-летнего изобретателя по имени Газинур, который устроил взрыв на почте в Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об его аресте. На допросе пенсионер рассказал, что увлекается учением Леонардо да Винчи и мечтал модернизировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он постоянно что-то экспериментировал и изобретал с «бомбочками» в своей комнате в коммунальной квартире, параллельно работая токарем на местном заводе. Потом он решил вернуться на родину в Татарстан и отнес порядка 20 посылок с имуществом на почту - инструменты, поделки, материалы.

Среди них была коробка с собранным в комнате устройством, из которого Газинур планировал сделать антидроновое оружие. В ней были картонные пыжи из хлопушки, электроспички, позволяющие зажечь пиротехнику без использования открытого пламени, часть гильзы без капсюля и петарды. Именно она сдетонировала 24 сентября.

Инцидент произошел в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны. Девять человек были эвакуированы из здания. В результате ЧП пострадавших нет. Первоначально пенсионер заявлял, что его могли втемную использовать телефонные мошенники

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости