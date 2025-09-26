Силовые структуры
Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

Экс-мэра Красноуфимска Конева задержали по делу о превышении полномочий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: КСК66 / YouTube

Правоохранительные органы задержали бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева, уволившегося накануне с должности. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, ущерб оценивается в два миллиона рублей. В местной администрации проводились следственные действия, была выемка документации, отмечает Ura.ru.

Конев находится в изоляторе временного содержания. 27 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании ему меру пресечения.

5 сентября он досрочно сложил полномочия главы города.

