Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

Экс-мэра Красноуфимска Конева задержали по делу о превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева, уволившегося накануне с должности. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, ущерб оценивается в два миллиона рублей. В местной администрации проводились следственные действия, была выемка документации, отмечает Ura.ru.

Конев находится в изоляторе временного содержания. 27 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании ему меру пресечения.

5 сентября он досрочно сложил полномочия главы города.