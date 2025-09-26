Россия
15:32, 26 сентября 2025

В Брянской области застрявшую в перекрытиях жилого дома ракету ВСУ показали на видео

В Брянской области выпущенная ВСУ ракета застряла в перекрытиях жилого дома
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Брянской области выпущенная ВСУ ракета застряла в жилом доме. Снятый местными жителями видеоролик опубликовал военный блогер Егор Гузенко в Telegram.

На записи видно корпус ракеты, застрявший в перекрытиях. Автор ролика говорит, что заряд не взорвался. В противном случае были бы жертвы, утверждает женский голос за кадром.

Гузенко отметил, что удар по жилому дому стал очередным свидетельством того, что ВСУ бьют по любым целям. «Все ответят за свое», — резюмировал блогер.

Ролик был снят в населенном пункте Белая Березка, который вечером 25 сентября подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Ранения получили девять человек.

