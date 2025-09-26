Россия
16:07, 26 сентября 2025Россия

В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение о выезде с места жительства, передает РИА Новости.

Авторами инициативы стали парламентарии во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Сейчас штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с внесенным проектом о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить, разъяснили депутаты.

Думская группа предложила внести коррективы в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова «в период проведения призыва». Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года, отметили в Госдуме.

Нарушителям будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал, что законопроект о круглогодичном призыве на военную службу направлен на совершенствование порядка в деятельности военкоматов, при этом сроки отправки в армию останутся теми же.

