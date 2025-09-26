Бывший СССР
В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

Захарова: Киев стремится переложить войну до последнего украинца на Европу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев стремится переложить расходы на «войну до последнего украинца» на Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По ее словам, власти в Киеве погрязли в коррупции и привыкли к иждивенчеству. «Киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что Киев при этом полностью и цинично игнорирует нарастающие в этих странах социальные и экономические проблемы.

Ранее официальный представитель МИД России сказала, что Владимир Зеленский — это зависимый и нездоровый человек, который употребляет наркотические вещества. Она выразила уверенность, что он продолжает принимать наркотические вещества, начиная с его карьеры в «Клубе веселых и находчивых».

    Обсудить
