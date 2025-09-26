В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

Захарова: Киев стремится переложить войну до последнего украинца на Европу

Киев стремится переложить расходы на «войну до последнего украинца» на Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По ее словам, власти в Киеве погрязли в коррупции и привыкли к иждивенчеству. «Киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что Киев при этом полностью и цинично игнорирует нарастающие в этих странах социальные и экономические проблемы.

Ранее официальный представитель МИД России сказала, что Владимир Зеленский — это зависимый и нездоровый человек, который употребляет наркотические вещества. Она выразила уверенность, что он продолжает принимать наркотические вещества, начиная с его карьеры в «Клубе веселых и находчивых».