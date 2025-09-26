Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:33, 26 сентября 2025Силовые структуры

В «Москва-Сити» начали поиски преступников

В Москва-Сити ведутся рейды из-за дропперов и крупных криптовалютчиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В башнях делового центра «Москва-Сити» уже месяц продолжаются рейды, правоохранители ищут курьеров-дропперов и крупных криптовалютчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников, силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей. Уже изъяты миллионы, подготовленные криптовалютчиками для обналичивания.

Предварительно, расследование начали после того, как в ОАЭ незаконно вывели многомиллиардную сумму.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве пособника телефонных мошенников с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он менял мир и людей вокруг себя». Тигран Кеосаян умер в 59 лет после почти года комы. Что о нем говорят друзья и коллеги?

    Лишившаяся пальцев на обеих руках россиянка смогла вернуть мужа с СВО

    Стали известны подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко

    Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

    В российской школе конфликт пятиклассников во время урока закончился госпитализацией

    Жена Джигурды запретила актеру мириться с Волочковой

    Зеленский переложил умную часть разговора с себя на журналиста

    Отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель

    Рыбу начали ловить на улицах Китая

    В «Москва-Сити» начали поиски преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости