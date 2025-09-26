В «Москва-Сити» начали поиски преступников

В Москва-Сити ведутся рейды из-за дропперов и крупных криптовалютчиков

В башнях делового центра «Москва-Сити» уже месяц продолжаются рейды, правоохранители ищут курьеров-дропперов и крупных криптовалютчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников, силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей. Уже изъяты миллионы, подготовленные криптовалютчиками для обналичивания.

Предварительно, расследование начали после того, как в ОАЭ незаконно вывели многомиллиардную сумму.

