В Раде слова Сырского о слабости России описали фразой «смешно»

Нардеп Безуглая словом «смешно» прокомментировала слова Сырского о слабости РФ

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского Марьяна Безуглая словом «смешно» прокомментировала слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о слабости России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она привела фразу Сырского из интервью о том, что Россия якобы не имеет сил для наступления в Днепропетровской области. «Смешно. Нет», — написала она в ответ на высказывание.

Ранее Александр Сырский сказал, что ситуация на фронте для ВСУ остается сложной. Он добавил, что наиболее активные боевые столкновения проходят на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском направлениях.

