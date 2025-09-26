Россия
12:26, 26 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили планы по выходу из Бюро по демократическим институтам и правам человека

Депутат Госдумы Новиков: России не дадут влиять на процессы в БДИПЧ ОБСЕ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

России на сегодняшний день не дают влиять на процессы в Европе, что вызывает необходимость в обсуждении участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Во-первых, речь идет об обсуждении данной проблемы, а не о принятии решения. На мой взгляд, обсуждение действительно было бы весьма полезным. (…) Целый ряд стран участвует в каких-то соглашениях и договоренностях, значит, у этих стран должен быть выработан не только общий подход, что само по себе уже требует совместной деятельности, а не санкции, давление и все остальное, но и этот процесс должен быть обоюдным», — сказал Новиков.

По его словам, на сегодняшний день любая совместная с Россией деятельность вызывает в целом ряде стран Европы истерику. «То есть даже когда никакого вмешательства и коммуникации нет, возникает подозрение о российском влиянии, следе и так далее. В этом случае мы имеет дело с тем, что это как раз возможность России влиять. (…) Думаю, что мы сегодня все понимаем, что в Европе к этому никто не готов», — добавил Новиков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что намерен посоветоваться с Министерством иностранных дел по вопросу целесообразности участия страны в деятельности БДИПЧ ОБСЕ. Как указала глава Центризбиркома, БДИПЧ ОБСЕ не защищает права Москвы, учитывая, что страна платит бюро взносы. В частности, она обратила внимание, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря на членство России в организации.

