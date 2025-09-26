Мир
10:34, 26 сентября 2025Мир

Путин захотел обратиться к МИД за советом

Путин посоветуется с МИД по поводу целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин намерен посоветоваться с Министерством иностранных дел (МИД) по вопросу целесообразности участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно и с МИД посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Обсудим этот вопрос. Вы правы, ситуация выглядит как-то нелепо, когда мы со своей стороны предоставляем все возможности, а в ответ с другой стороны ничего не происходит. Ну бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — заявил российский лидер в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Как указала глава Центризбиркома, БДИПЧ ОБСЕ не защищает права Москвы, при том что страна платит бюро взносы. В частности, она обратила внимание, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии, несмотря на членство России в организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что электоральная кампания в Молдавии, предшествовавшая запланированным на 28 сентября парламентским выборам, стала самой антидемократической за 34 года независимости республики.

    Все новости