Наука и техника
19:35, 26 сентября 2025Наука и техника

В России «обмангалили» «Урал NEXT» для СВО

УВЗ: «Витязь» оснастил топливозаправщик «Урал NEXT» антидроновой защитой для СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал «УралВагонЗавод - УВЗ»

Компания «Витязь» концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) оснастила топливозаправщик на шасси «Урал NEXT» дополнительной зашитой от дронов. Об этом сообщил УВЗ в Telegram.

Машина получила сетчатые «мангалы», прикрывающие цистерну с топливом и кабину. Двери, решетку радиатора и топливный бак машины защитили листами брони. Это позволит «Уралу» выполнять задачи у линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Машину «обмангалили» по просьбе руководства региона и добровольческого подразделения «Башкортостан». Ранее предприятие оснастило дополнительной защитой ряд машин на шасси «КамАЗ» и «Урал-4320».

«Для каждого типа грузовика инженеры и рабочие предприятия создают свои схемы бронирования, внедряя новые разработки и решения. В том числе учитывается опыт применения машин в зоне боевых действий и обратная связь от бойцов "подшефных" подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в России заметили новую партию седельных тягачей «КамАЗ-65221» с дополнительной защитой. Машины с бронированными кабинами оснастили системами радиоэлектронной борьбы.

