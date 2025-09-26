Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 26 сентября 2025Россия

В России отреагировали на призыв Зеленского «искать бомбоубежища» и вспомнили Гитлера

Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес жителей России. Он рискует навлечь на себя справедливое возмездие, от которого не спасут бомбоубежища, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал он.

По словам Рогова, Зеленский может повторить судьбу Адольфа Гитлера, который не дожил до конца Великой Отечественной войны.

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы и предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия. По его словам, чиновники Кремля должны «искать бомбоубежища» в случае продолжения конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Самый тонкий iPhone провалился в продаже

    В Брянской области застрявшую в перекрытиях жилого дома ракету ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости