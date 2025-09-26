В России отреагировали на призыв Зеленского «искать бомбоубежища» и вспомнили Гитлера

Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес России

Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес жителей России. Он рискует навлечь на себя справедливое возмездие, от которого не спасут бомбоубежища, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал он.

По словам Рогова, Зеленский может повторить судьбу Адольфа Гитлера, который не дожил до конца Великой Отечественной войны.

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы и предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия. По его словам, чиновники Кремля должны «искать бомбоубежища» в случае продолжения конфликта на Украине.