Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 26 сентября 2025Экономика

В России предложили раздать бездомным оружие для охоты на голубей

Движение «Бездомная Россия» предложило разрешить бездомным охотиться на голубей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Движение «Бездомная Россия» представило Госдуме концепцию законопроекта по решению вопроса бездомности. В частности, общественники предлагают разрешить людям, не имеющим жилья, охотиться на голубей и раздать им для этих целей пневматическое оружие. Выдержки из документа приводит сайт «Страсти».

«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — говорится в документе.

Лидеры организации также призывают пускать бездомных ночевать в свободные номера отелей и пустующие квартиры россиян. В концепции сказано, что, если у собственника несколько объектов недвижимости, то он может впускать людей без определенного места жительства в свободные апартаменты.

«Собственник ничего не теряет, но и вносит большой вклад в общее дело», — указывают авторы инициативы.

Кроме того, общественники предлагают распространить среди бездомных книгу «Бездомные девяностые». С помощью печатной продукции, считают они, люди смогут узнать про свои корни.

По мнению представителей движения, вышеперечисленные меры помогут улучшить положение бездомных в России.

Ранее сообщалось о банде подростков из Челябинска, устроивших охоту на бездомных. Школьники 12-14 лет находили людей без определенного места жительства, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Молодых людей взяли под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Россиянам назвали самые модные цвета осени 2025 года

    Звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости