В России собрались привлечь к ответственности раздолжнителей

В ЦБ вместе с Генпрокуратурой захотели привлечь к ответственности раздолжнителей

Банк России совместно с Генпрокуратурой (ГП) думают над тем, каким образом организовать привлечение к ответственности так называемых раздолжнителей, обещающих гражданами решить проблемы с долгами. Об этом со ссылкой на комментарий, который дал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщает РИА Новости.

По словам представителя регулятора, предоставляющие такие услуги многочисленные компании обещают «списание долга, прощение долга и так далее» и особенно активно рекламируют себя в небольших российских городах. «Все это, как мы понимаем, чисто неправда», — подчеркнул Мамута. Он пояснил, что законным способом списания долга является банкротство, а договариваться о реструктуризации в любом случае нужно с кредитором.

Назвав деятельность раздолжнителей «болезнью на здоровом рынке взыскания», Мамута напомнил, что в России принят закон, запрещающий рекламу соответствующих услуг. Он отметил, что «этого, вероятно, будет недостаточно», в связи с чем ЦБ и ГП собираются определить путь привлечения к ответственности «для такого рода, скажем так, помощников».

Юристы считают, что примерно каждая четвертая компания-посредник на этом рынке действует противозаконно и зачастую остается безнаказанной. О том, что представители регулятора и надзорного ведомства обсуждают меры по защите россиян от раздолжнителей, сообщалось еще полтора года назад. Тогда анонсировалось введение запрета на рекламу таких услуг, что, как напомнили сегодня в ЦБ, было реализовано в 2025-м.