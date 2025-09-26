В России запланировали повысить льготные тарифы для IT-отрасли

Минфин планирует повысить льготные страховые взносы для IT-отрасли с 7,6 до 15 %

Минфин планирует повысить льготные страховые взносы для IT-отрасли в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующие предложения ведомство изложило в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 годы. Льготные тарифы страховых взносов собираются повысить с 7,6 до 15 процентов. Текущая ставка при этом сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы — в этом году она сохранится для зарплат свыше 2,8 миллиона рублей в год.

Налоговые льготы для IT-отрасли действуют последние пять лет. Летом 2020 года власти снизили ставку налога на прибыль до трех процентов вместо стандартных 20, а тарифы страховых взносов уменьшили с 14 до 7,6 процента. Разработчиков ПО освободили от налога на добавленную стоимость (НДС), а весной 2022 года в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний до конца 2024 года.

По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, вклад IT-отрасли в российский ВВП по итогам 2024 года составил шесть процентов. Он кратно превысил представленные оценки. «Потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД», — пояснил вице-премьер. За прошлый год число работников в этой сфере выросло с 1,4 до 1,6 миллиона человек, а налоги и страховые взносы от отрасли составили 1,9 триллиона рублей.