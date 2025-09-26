В российском городе подросток перед камерой избила мужчину-инвалида

В Новоалтайске подросток перед камерой избила мужчину-инвалида

В Новоалтайске девочка-подросток избила мужчину с инвалидностью перед камерой, ролик попал в сеть. Запись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На опубликованных кадрах видно, как девушка наносит один за одним удары ногами по телу мужчины, обвиняя его в том, что тот якобы демонстрировал половые органы детям. Мужчина вину не признал, заявив, что ничего подобного не совершал, и на коленях просил не бить его хотя бы по голове.

Местные жители вступились за мужчину, рассказав, что подросток унижает и избивает его систематически, в частности, девушка сломала его удочки. С их слов, мужчина не может за себя постоять, так как после аварии получил инвалидность.

В случившемся уже разбирается полиция. По данным ведомства, 16-летняя россиянка состоит на учете в органах системы профилактики. «Устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного мужчине», — сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Ранее в Омской области подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков. Происходящее было записано на видео и выложено в сеть.