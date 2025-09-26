В российской школе конфликт пятиклассников во время урока закончился госпитализацией

В Барнауле пятиклассник сломал нос другому ученику во время урока

В одной из школ Барнаула пятиклассник сломал нос другому ученику во время урока. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Дети поссорились во время урока физкультуры в гимназии № 42. Во время конфликта один ударил другого кулаком в лицо. Пострадавший получил перелом носа в двух местах и потерял много крови, ребенка госпитализировали.

В свою очередь руководство школы провело проверку и поставило агрессора на внутришкольный учет. Его семья заявила о готовности оказать помощь пострадавшему.

Ранее в Самаре мужчина ворвался в школу и стал угрожать детям. На кадрах видно, как мужчина на повышенных тонах общается с детьми. Из записи разговора усматривается, что причиной его прихода в школу стал детский конфликт.