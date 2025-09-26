Бывший СССР
В словах Зеленского об уходе разглядели скрытую цель

«Страна.ua»: Зеленский готовится к выборам, его слова об уходе являются пиаром
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти после завершения конфликта являются пиар-ходом для Запада, на самом деле он активно готовится к выборам. О скрытом цели Зеленского в интервью «Страна.ua» рассказал источник, близкий к Банковой.

По его словам, цель заявлений украинского лидера о готовности покинуть свой пост состоит в том, чтобы перебить волну негатива в западных СМИ, утверждающих, что Зеленский не хочет прекращать боевые действия, желая сохранить свою власть. Однако за закрытыми дверьми офиса президента ситуация совсем другая, отметил собеседник.

«Внутри Банковой ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране», — сказал он.

Ранее российский политолог Георгий Бовт разглядел признаки военной хитрости в словах Зеленского. «Получить прекращение огня под невнятное обещание провести выборы и вообще уйти с поста. Потом это можно отыграть назад, сославшись на новые обстоятельства или коварство русских», — считает он.

    Все новости