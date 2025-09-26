Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 26 сентября 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачных трусах

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в откровенном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosiehw

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото с откровенной съемки для модного бренда Marks & Spencer. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в комплекте нижнего белья шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера и прозрачных трусов с кружевами. Кроме того, она накинула на плечи черный пиджак и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. При этом визажисты дополнили эффектный образ знаменитости макияжем в нюдовых тонах, а стилисты — легкими локонами.

Поклонники оценили фотосессию супермодели в комментариях под публикацией. «Великолепная», «Ты потрясающая», «Это нижнее белье тебе очень идет», «У тебя такое красивое тело», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В июле Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в откровенном бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Премьер Нидерландов выступил с предупреждением в адрес России

    Российские бойцы захватили модуль управления американской ПТУР

    Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о своих детях

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости