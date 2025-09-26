Врач дала три совета любителям кофе

Диетолог Алвес: Добавленная в кофе корица регулирует уровень сахара в крови

Диетолог Паула Алвес рассказала любителям кофе, как получить максимум пользы из этого напитка. Три совета она дала в беседе с изданием Metropoles.

«Выбирайте арабику, в которой содержится больше полезных веществ. Средняя обжарка — идеальный вариант, поскольку она сохраняет антиоксиданты», — порекомендовала Алвес. Она также призвала выбирать наиболее полезный способ приготовления напитка: по словам диетолога, лучше всего пить фильтрованный кофе, поскольку он содержит меньше всего веществ, которые повышают уровень холестерина в крови.

Специалистка добавила, что сделать кофе более полезным можно с помощью различных добавок. Так, корица помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует контролю веса, куркума и черный перец обладают противовоспалительными свойствами, а кокосовое масло обеспечивает головной мозг быстрой энергией и усиливает чувство сытости, объяснила Алвес.

