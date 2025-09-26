ВСУ расстреляли сослуживцев в Днепропетровской области за оставление позиций

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев, сбежавших с позиции в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил разведчик группировки войск «Восток» с позывным Булат.

Он рассказал, что видел, как восемь украинских военных покинули свои опорники в лесу в надежде отойти в тыл. Практически сразу по ним открыло огонь соседнее подразделение ВСУ. После этого российские бойцы обнаружили в одном месте восемь тел.

Ранее в сети появилась запись радиопереговоров двух бойцов ВСУ. Один из них — с позывным Купер — сообщает, что у его отряда закончились боеприпасы, а среди личного состава есть значительные боевые потери, и предупреждает о невозможности удержать позицию. Второй (позывной Торонто) отвечает, что приказа отходить не было, и если Купер решит отойти в тыл, то по его позиции будет нанесен удар своими FPV-дронами.

