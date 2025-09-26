Выплаты мобилизованным после увольнения со службы захотели предоставлять по-новому

Минобороны предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении

Выплаты мобилизованным россиянам после увольнения со службы захотели предоставлять по-новому. Минобороны предложило установить конкретный срок таких выплат, передает ТАСС.

Как следует из проекта приказа оборонного ведомства, предлагается перечислять выплаты мобилизованным на военную службу в случае увольнения в период до сдачи дел и должности.

«В случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности», — говорится в тексте документа.

