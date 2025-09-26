Мир
21:38, 26 сентября 2025Мир

Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

Захарова: Попытки Совета Европы привлечь РФ к мнимой ответственности провалятся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Любые попытки недружественных государств привлечь Москву к мнимой ответственности через квазиюридические механизмы под зонтиком Совета Европы (СЕ) обречены на провал. Таким образом разработку проекта конвенции о «международной претензионной комиссии для Украины» прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Действия каких бы то ни было государств или международных организаций в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный России демарш и получат адекватный ответ», — указала она.

Дипломат добавила, что решение о формировании «претензионной комиссии» на основе конвенции СЕ ведет к эскалации антироссийской «юридической агрессии», осуществляемой западным большинством на страсбургской площадке.

Ранее Захарова заявила, что страны Западной Европы намеренно симулируют якобы существующую угрозу с Востока, потому что осознают свое катастрофическое положение.

