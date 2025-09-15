Захарова рассказала о катастрофическом положении Западной Европы

Захарова: Европа симулирует угрозу с Востока из-за катастрофического положения

Страны Западной Европы намеренно симулируют якобы существующую угрозу с Востока, потому что осознают свое катастрофическое положение. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины», — рассказала дипломат, отметив, что европейцы в связи с этим и дальше будут насаждать русофобию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у целого ряда стран Запада наблюдается «ослабление иммунитета к нацистскому вирусу».