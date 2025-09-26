Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 26 сентября 2025Путешествия

Занявшийся сексом в пикапе российский треш-блогер попытался сбежать из Таиланда

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Нарезки / YouTube

Занявшийся сексом в пикапе российский треш-блогер Георгий Дзугкоев попытался сбежать из Таиланда после того, как осознал, что за видео его может задержать местная полиция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Дзугкоев хотел уехать во Вьетнам, однако смог добраться лишь до Бангкока, где его нашли правоохранители. Кроме того, сообщается, что после случая с российским блогером местные власти решили давать максимальное наказание за подобные действия из-за «очернения страны».

25 сентября в сети распространилось видео, на котором блогер Дзугкоев занимается сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде. Предполагалось, что его партнершей была проститутка. Позже Дзугкоева задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Россиянам назвали самые модные цвета осени 2025 года

    Звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости