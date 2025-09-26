Занявшийся сексом в пикапе российский треш-блогер попытался сбежать из Таиланда

Занявшийся сексом в пикапе российский треш-блогер Георгий Дзугкоев попытался сбежать из Таиланда после того, как осознал, что за видео его может задержать местная полиция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Дзугкоев хотел уехать во Вьетнам, однако смог добраться лишь до Бангкока, где его нашли правоохранители. Кроме того, сообщается, что после случая с российским блогером местные власти решили давать максимальное наказание за подобные действия из-за «очернения страны».

25 сентября в сети распространилось видео, на котором блогер Дзугкоев занимается сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде. Предполагалось, что его партнершей была проститутка. Позже Дзугкоева задержали.