Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

Рогов: Зеленскому аукнутся угрозы в сторону россиян

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая жителям России, может навлечь на себя возмездие. При этом укрыться от него украинский лидер не сможет ни в одном бомбоубежище, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал чиновник.

Он не исключил, что президент Украины закончит точно так же, как Адольф Гитлер.

Ранее Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.