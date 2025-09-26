Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 26 сентября 2025Россия

Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

Рогов: Зеленскому аукнутся угрозы в сторону россиян
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая жителям России, может навлечь на себя возмездие. При этом укрыться от него украинский лидер не сможет ни в одном бомбоубежище, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал чиновник.

Он не исключил, что президент Украины закончит точно так же, как Адольф Гитлер.

Ранее Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

    Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

    Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

    Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

    Появление дронов в небе Дании связали с российским военным кораблем

    Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

    Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

    Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

    В Британии назвали возможных заказчиков теракта на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости