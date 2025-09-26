Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая жителям России, может навлечь на себя возмездие. При этом укрыться от него украинский лидер не сможет ни в одном бомбоубежище, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал чиновник.
Он не исключил, что президент Украины закончит точно так же, как Адольф Гитлер.
Ранее Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.