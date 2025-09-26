Жена Джигурды запретила актеру мириться с Волочковой

Никита Джигурда заявил, что жена запретила ему мириться с Анастасией Волочковой

Актер Никита Джигурда объяснил, почему он не помирился с балериной Анастасией Волочковой после давнего конфликта. Его цитирует издание «7 дней».

Артист заявил, что его супруга Марина Анисина запретила общаться с Волочковой. Жена Джигурды заявила, что балерина нанесла ей оскорбление и призвала мужа «не играть по ее сценарию».

«Она сказала: "Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду!". Марина Анисина поставила мне условие», — пояснил актер.

Известно, что Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На нем было видно, как пара танцует, а в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил танцовщицу за грудь.

После этого Волочкова опровергла заявление Джигурды, обвинившего ее в алкоголизме, и сказала, что перестала с ним общаться. По ее словам, актер пользовался ей для своего пиара и неоднократно ее «подставлял».