Из жизни
18:41, 26 сентября 2025Из жизни

Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

Антонина Черташ
Фото: Unsplash

В Японии полиция арестовала 75-летнюю женщину по подозрению в сокрытии останков дочери. Об этом сообщает Japan Times.

Пожилая жительница префектуры Ибараки Кейко Мори добровольно явилась в полицейский участок с родственником и призналась, что хранила дочь в морозилке на протяжении двух десятилетий. При осмотре дома полиция обнаружила останки взрослой женщины в позе эмбриона в морозильной камере. Она была одета только в футболку и нижнее белье. Японка объяснила, что решила положить ее в морозилку из-за распространявшегося запаха разложения.

По предварительным данным, останки принадлежат Макико Мори 1975 года рождения. Она могла бы отметить 50-летие в этом году. Следователи отметили прогрессирующее разложение и необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кейко Мори была арестована за оставление тела без погребения. Она начала жить одна после ухода мужа, которого не стало в начале сентября. По всей видимости, так кто-то из родственников и узнал про Макико. При этом у пары было еще несколько детей, кроме Макико. Полиция выясняет и причины, по которым родственники двадцать лет не сообщали о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Турку, Финляндия, полицейские нашли останки супругов, которые на протяжении 30 лет хранились в морозильной камере. Дом принадлежал 80-летнему врачу, занимавшемуся ритуальными услугами.

