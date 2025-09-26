Интернет и СМИ
04:00, 26 сентября 2025

Жительница самого дикого региона планеты рассказала об особенностях быта

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hans Wagemaker / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Hinahyuu, живущая в расположенных на территории Бразилии лесах Амазонии, которые считаются самым диким регионом планеты, рассказала другим посетителям портала об основных особенностях своего быта. Например, по словам, девушки, ей, как и другим жителям отдаленного региона, нередко доводится встречаться с дикими животными.

«Больше всего меня умилила встреча с мамой-ленивцем и ее детенышем прямо на крыльце моего дома, — написала автор, добавив, что обитатели этих мест нередко сталкиваются и с более угрожающими видами животных. — Я часто встречала здесь ягуаров, хотя в последнее время они стали достаточно пугливы. Как правило, это были пятнистые ягуары, а не черные, которые вообще достаточно редки».

Она добавила, что обожает близость с природой, однако она несет в себе некоторые неудобства. Например, недавно она посетила концерт любимого исполнителя в Сан-Паулу, но добираться до города ей пришлось четверо суток на машинах, лодках и самолетах.

«Я живу в маленьком городке и многое в нашей повседневной жизни по-прежнему формируется традиционными амазонскими традициями. Например, мы едим местные продукты — речную рыбу, маниоку и лесные фрукты. Большинство людей до сих пор готовят в дровяных печах, а охота, рыболовство и сбор ягод по-прежнему широко распространены, пусть уже и не ради выживания», — заключила девушка.

Ранее пользователи Reddit поспорили о худших для путешествия странах и выбрали несколько наиболее разочаровывающих направлений. В их числе оказалась и Россия.

.
