Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

Минюст внес журналистку Зинаиду Пронченко в реестр иноагентов
Фото: @zinaidaapronchenko

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналистку Зинаиду Пронченко. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Пронченко участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и взаимодействовала с ними. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российской власти.

Также журналистка, признанная иностранным агентом, выступала против проведения спецоперации на Украине.

Кроме Пронченко в реестр ведомства попал бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев. Сообщалось, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине, а также создавал и распространял материалы иностранных агентов.

Ранее стало известно, что в реестр иноагентов внесли журналистов Ирину Бороган и Сергея Куропова. Ведомство отмечало, что Куропов отождествлял Российскую Федерацию с Третьим Рейхом.

