Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 26 сентября 2025Ценности

Звезда «Зачарованных» высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело»

Актриса Алисса Милано заявила, что ей больше не нужна большая грудь
Мария Винар

Фото: @milano_alyssa

Американская актриса Алисса Милано высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда популярного телесериала «Зачарованные» поделилась снимком перед началом операции по уменьшению груди. В описании к публикации Милано заявила, что отпускает тело, которое было сексуализировано и подвержено насилию. При этом она отметила, что для некоторых женщин наличие грудных имплантов может быть источником красоты, вдохновения и свободы. «То, что для меня является ложным повествованием, может быть для них правильным. Я так счастлива, что мы все можем найти женственность и покой на своих условиях», — пояснила она.

В то же время знаменитость отметила, что ей больше не нужна большая грудь для того, чтобы быть счастливой. «Сегодня я любима, женственна, привлекательна и успешна не из-за моих имплантов», — подчеркнула она и добавила, что уже восстанавливается после операции и благодарит каждого подписчика за поддержку.

В декабре прошлого года Алисса Милано показала фото без макияжа в честь дня рождения и удивила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины

    В Подмосковье объявили опасность из-за маловодья

    Нефть резко подорожала

    Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с ремонтом

    Звезда «Зачарованных» высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело»

    Россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео

    Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

    Над Германией заметили БПЛА

    Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

    В городе России появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости