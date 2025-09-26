Силовые структуры
16:21, 26 сентября 2025Силовые структуры

Звонок от «спецслужб» лишил российского пенсионера шкатулки с золотом

В Ярославле пенсионер отдал мошенникам шкатулку с золотом на 6 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Cavan-Images / Shutterstock / Fotodom

В Ярославле 79-летний пенсионер отдал мошенникам шкатулку с золотом на шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, пожилому мужчине позвонил «представитель спецслужб». Он убедил потерпевшего, что от его имени зафиксировали перевод в поддержку незаконного вооруженного формирования. Чтобы доказать невиновность, пенсионера попросили «задекларировать» имеющиеся дома ценности.

Тогда мужчина сложил все золотые изделия в шкатулку и передал курьеру. В итоге он лишился внушительного собрания инвестиционных монет и ювелирных изделий на шесть миллионов рублей.

Ранее в Югре 56-летнего жителя Липецка заподозрили в обмане десятков россиян на сумму свыше двух миллионов рублей.

    Все новости
