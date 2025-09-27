Интернет и СМИ
Артемий Лебедев предложил установить самозапрет на новости одной категории россиян

Мария Большакова
Кадр: «Наташа Гасанханова | ДаДа - НетНет» / VK

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев захотел, чтобы одна категория людей читала меньше новостей или вовсе отказалась от них. Об этом он порассуждал в подкасте «Да-Да — Нет-Нет», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Ведущая подкаста блогерша Наташа Гасанханова озвучила утверждение о том, что людям с неустойчивой психикой нужно запретить читать новости. Дизайнер согласился с этой мыслью и счел подобную меру полезной.

По словам Лебедева, тревожные люди, имеющие доступ к новостям, «сходят с ума», при этом не получая никакой нужной информации. «У нас же сейчас есть самозапрет на кредиты? Значит, чтобы была галка в "Госуслугах" — [установить] "самозапрет на новости"», — предложил дизайнер.

Ранее блогер показал ордена своего деда генерал-полковника Валентина Лебедева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Дизайнер рассказал, что по наследству ему достались два ордена Александра Невского и два ордена Красной Звезды.

