22:48, 27 сентября 2025Спорт

Бразильская волейболистка раскрыла причину переезда в Россию

Бразильская волейболистка Киси Насименто: Понравилась энергетика «Локомотива»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Globallookpress.com

Бразильская волейболистка Киси Насименто назвала причину, по которой решила перейти в калининградский «Локомотив» и переехать в Россию. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что ей понравилась перспектива играть за российскую команду. «Я выбрала этот клуб, потому что посмотрела несколько матчей и мне понравилась энергетика и то, насколько сильна любовь команды к волейболу», — отметила она.

Насименто выразила надежду, что переезд в Россию станет для нее полезным опытом. «Я верю, что смогу многому здесь научиться, это несколько другой тип волейбола», — подчеркнула она.

Ранее известный американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон рассказал о жизни в России. Спортсмен признался, что очень хорошо относится к стране, в которой сейчас живет.

25-летняя Насименто станет диагональной в «Локомотиве». В Бразилии ее неоднократно вызывали в национальную сборную Бразилии по волейболу, в составе которой она стала бронзовым призером чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года.

