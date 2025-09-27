Monde: Франция бездоказательно обвинила РФ в подкидывании свиных голов к мечетям

Французские следователи заподозрили Россию в причастности к подбрасыванию свиных голов к мечетям, но у них в настоящее время отсутствуют доказательства. Об этом написало издание Monde.

Следователи в ходе расследования выяснили, что организатор акции находится в Сербии. В отношении этого человека уже выдали ордер на арест. Именно поэтому полиция связала данное дело с российской военной разведкой.

Более того, Франция обменялась разведывательными данными с союзниками, после чего гипотеза подтвердилась. Этот же человек, по мнению правоохранителей, ранее был причастен и к другим провокационным акциям. При этом, как отмечает издание, в настоящее время у правосудия отсутствуют доказательства для официального обвинения России в подкидывании свиных голов к мечетям.

Ранее в МИД Франции вызвали российского посла Алексея Мешкова. Причиной стал инцидент с беспилотниками в Польше.