Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:02, 27 сентября 2025Мир

Франция связала подбрасывание свиных голов к мечетям с Россией

Monde: Франция бездоказательно обвинила РФ в подкидывании свиных голов к мечетям
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Французские следователи заподозрили Россию в причастности к подбрасыванию свиных голов к мечетям, но у них в настоящее время отсутствуют доказательства. Об этом написало издание Monde.

Следователи в ходе расследования выяснили, что организатор акции находится в Сербии. В отношении этого человека уже выдали ордер на арест. Именно поэтому полиция связала данное дело с российской военной разведкой.

Более того, Франция обменялась разведывательными данными с союзниками, после чего гипотеза подтвердилась. Этот же человек, по мнению правоохранителей, ранее был причастен и к другим провокационным акциям. При этом, как отмечает издание, в настоящее время у правосудия отсутствуют доказательства для официального обвинения России в подкидывании свиных голов к мечетям.

Ранее в МИД Франции вызвали российского посла Алексея Мешкова. Причиной стал инцидент с беспилотниками в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он заявил, что обсудил это с Трампом

    В Подмосковье обстреляли автобус

    Франция связала подбрасывание свиных голов к мечетям с Россией

    Трамп поручил отправить в американский город войска для борьбы с «внутренним терроризмом»

    После отравлений в Ленобласти предложили усилить контроль за продажей алкоголя

    «Локомотив» стал лидером РПЛ

    Запустивших фейерверк в отделении банка Подмосковья задержала Росгвардия

    Захарова высмеяла странное поведение Тихановского на видео с пресс-конференции

    Украина заявила о получении от Израиля нового вооружения

    Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости